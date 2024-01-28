Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

Также в ходе мероприятия президент РФ заверил, что правительство страны примет решение о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025—2027 годах. «Восток» станет открытой площадкой для работы исследователей из многих стран мира, подчеркнул Путин.