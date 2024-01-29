Может ли Молдова покинуть СНГ до конца 2024 года — комментарий МИД РФ

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Мнения о том, что Молдова намерена выйти из состава СНГ до конца года высказываются в виде слухов в правящих кругах республики, заявил в интервью российским СМИ глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.
Полищук отметил, что предпринимаемые молдавскими властями «шаги по разрушению связей со странами-участницами СНГ и содружеством в целом вызывают большое сожаление».
Дипломат указал, что при этом Кишинев «не спешит отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает членство в содружестве».
«Речь главным образом идет о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых, социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов. Не стоит забывать и о том, что государства СНГ по-прежнему остаются основным рынком сбыта молдавской сельхозпродукции, на них приходится пятая часть внешней торговли республики».
Он напомнил, что во внешнеполитическом ведомстве России неоднократно отмечали, что «курс на сворачивание участия в делах содружества официальный Кишинев проводит в ущерб своим собственным национальным интересам и интересам граждан Молдавии».
«Надеемся, что здравый смысл в отношении членства в СНГ все-таки возобладает, поскольку выход из него объективно невыгоден ни молдавскому государству, ни его экономике, ни бизнесу, ни народу».
За 2023 год парламент Молдовы денонсировал 20 соглашений с СНГ.