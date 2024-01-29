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Может ли Молдова покинуть СНГ до конца 2024 года — комментарий МИД РФ

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ высказался о намерении Молдовы в дальнейшем расторгнуть более 100 договоров, заключенных в рамках СНГ.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Мнения о том, что Молдова намерена выйти из состава СНГ до конца года высказываются в виде слухов в правящих кругах республики, заявил в интервью российским СМИ глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.

Полищук отметил, что предпринимаемые молдавскими властями «шаги по разрушению связей со странами-участницами СНГ и содружеством в целом вызывают большое сожаление».

Дипломат указал, что при этом Кишинев «не спешит отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает членство в содружестве».

«Речь главным образом идет о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых, социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов. Не стоит забывать и о том, что государства СНГ по-прежнему остаются основным рынком сбыта молдавской сельхозпродукции, на них приходится пятая часть внешней торговли республики».

отметил глава департамента МИД РФ.

Он напомнил, что во внешнеполитическом ведомстве России неоднократно отмечали, что «курс на сворачивание участия в делах содружества официальный Кишинев проводит в ущерб своим собственным национальным интересам и интересам граждан Молдавии».

«Надеемся, что здравый смысл в отношении членства в СНГ все-таки возобладает, поскольку выход из него объективно невыгоден ни молдавскому государству, ни его экономике, ни бизнесу, ни народу».

заключил дипломат.

За 2023 год парламент Молдовы денонсировал 20 соглашений с СНГ.

дипломатия
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