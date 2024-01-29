Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР

КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей.
В понедельник украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год.
«Украина — адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат “5+2” нефункционален, и главная причина этого — участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции — не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией».
При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией. «Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию», — добавил дипломат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как «пакет “Берлин плюс”. К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2» в связи с военными действиями на территории страны.