Боррель: ЕС не видит свет «в конце украинского туннеля»

Как уточнил дипломат, ЕС ввел обширные санкции против России, которые, по его мнению, «заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует». «Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», — сказал Боррель на транспортном инвестиционном форуме ЕС—Центральная Азия (трансляция велась в Х дирекции ЕС по международному партнерству, цитата по ТАСС).
На прошлой неделе он сообщил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС согласны, что поддержку Украины необходимо увеличивать и ускорять. По данным источников Bloomberg, министры также дали «политическое согласие» на введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Союзники Украины согласны, что Россия должна «заплатить за ущерб», уточняло агентство.
Лаура Кеффер