Почему Илана Шора не экстрадируют в Молдову: В Израиле действительно независимая юстиция, а у нас все решает политический момент и желание Майи Санду

В одном из молдавских СМИ было опубликовано интервью с Послом Израиля в Молдове. И Йоэль Лион, в частности, ответил на вопросы об Илане Шоре, которого в Молдове приговорили к 15 годам лишения свободы. Ответил на вопрос о его реальной экстрадиции.
— Видите ли, это юридический вопрос, и он должен решаться как юридический. Это не политический вопрос, не дипломатический и не вопрос двусторонних отношений. Это юридический вопрос, которым должны заниматься суды в Израиле. Есть юридическая процедура, которую необходимо соблюдать.
— Могли бы вы объяснить, как работает эта процедура?
— Это юридическая процедура, принятая в Израиле. Вы знаете, что у нас независимая система правосудия. Сначала гражданину предъявляют обвинение, потом он идет в суд, потом у него есть право ходить по всем инстанциям и обжаловать решение. И дело в том, что процедура и способы не подлежат публичному обсуждению. Как я уже сказал, это юридический вопрос, который должен решаться на уровне правосудия. Иначе это вмешательство в судебную власть. В демократических странах есть три ветви власти: и исполнительная власть не может говорить что-то или быть вовлеченной в процессы законодательной или судебной власти.
— США, ЕС и Великобритания наложили санкции на Илана Шора. Сказывается ли это на его пребывании в Израиле? Есть ли у него какие-то ограничения?
— Я не знаю, каким образом и по каким причинам — я имею в виду юридическим причины — они решили ввести санкции. У нас в Израиле нет системы санкций против граждан страны. Нет ничего подобного.
— То есть он живет в Израиле, как все остальные люди?
— Он живет в Израиле как гражданин государства Израиль. Он не совершил никаких преступлений против государства Израиль.
От редакции
Тут вот что хотелось бы отметить. Да, в Израиле действительно независимая юстиция, независимая судебная система, чему нам, гражданам Молдовы, остается только люто завидовать. У нас же, вся юстиция, вся судебная система подчинена одному человеку — президенту Майе Санду. Захотела — впаяли пятнадцать лет, на полную катушку. А между тем, недавно свидетель по делу о банковском мошенничестве против Шора отказался от своих первоначальных показаний во время дачи показаний в окружном суде округа Колумбия, США. Теперь Шор планирует подать апелляцию в суд Кишинева.
О чем это говорит? О том, что во главу угла в нашей стране ставятся не юридические, не правовые аспекты, как это должно быть в нормальной цивилизованной и демократической стране, а политический дискурс. То есть, все решает текущий политический момент. Да еще и желание главы государства. Главное в Молдове — не юстиция, не закон, не суд, а политика!
А все эти юридические и правовые моменты — просто мусор, который можно кинуть в ближайшую за углом урну. Да, эти политические судебные решения будут завернуты в красивую обертку из юридических терминов, да так, что комар носа не подточит.
Но где же, на самом деле, реальная судебная реформа, реформа юстиции, о которой нам столько толдычила перед выборами PAS. И после победы дня не проходило, чтобы правящая партия не вспоминала об этой реформе, называя ее «успешной»? Уже оскомину набили нам всем…