Почему Илана Шора не экстрадируют в Молдову: В Израиле действительно независимая юстиция, а у нас все решает политический момент и желание Майи Санду

— Это юридическая процедура, принятая в Израиле. Вы знаете, что у нас независимая система правосудия. Сначала гражданину предъявляют обвинение, потом он идет в суд, потом у него есть право ходить по всем инстанциям и обжаловать решение. И дело в том, что процедура и способы не подлежат публичному обсуждению. Как я уже сказал, это юридический вопрос, который должен решаться на уровне правосудия. Иначе это вмешательство в судебную власть. В демократических странах есть три ветви власти: и исполнительная власть не может говорить что-то или быть вовлеченной в процессы законодательной или судебной власти.