На улицах Ташкента появятся мониторы качества воздуха

По его словам, сегодня промышленные предприятия и автомобили выбрасывают в атмосферу более 2 млн тонн загрязняющих веществ. В Ташкенте, Алмалыке, Нурафшане, Ахангаране, Ангрене, Бекабаде и Кувасае количество загрязняющих веществ в воздухе значительно выше, чем в других регионах.