Лукашенко назвал главные задачи развития сотрудничества в Союзном государстве

Ключевыми на нынешнем заседании ВГС являются доклады правительств о выполнении Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы. В повестке и утверждение нового программного документа на очередной трехлетний цикл — на 2024−2026 годы. Он предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле.
По словам Александра Лукашенко, важно усилить международное позиционирование союза, как это делается в ЕАЭС.
В качестве главной задачи в промышленной сфере Президент обозначил активизацию сотрудничества в сфере импортозамещения. При этом уже сделано немало. Подписаны базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы и электронного машиностроения, о единой промышленной политике.
«Убежден, подготовленный к подписанию Декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Считаю, что правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации».
Александр Лукашенко также заявил о необходимости во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выравнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Стороны также пока что полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов.