Лукашенко назвал главные задачи развития сотрудничества в Союзном государстве

Александр Лукашенко также заявил о необходимости во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выравнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Стороны также пока что полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

