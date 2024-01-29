Минобороны Украины опровергло сообщения об отставках Залужного и Умерова

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Об отставке Умерова также сообщили некоторые украинские Telegram-каналы.