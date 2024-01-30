Блинкен: США заметили последствия прекращения поставок оружия Украине

Между тем, накануне стало известно о том, что на Украину прибыла инспекция США для контроля за выделенной помощью. В состав комиссии вошли три генеральных инспектора — от Пентагона, и Агентства США по международному развитию. Из визит должен усилить надзор и отчетность за помощью Украине со стороны США.