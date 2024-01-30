Блинкен: США заметили последствия прекращения поставок оружия Украине

«Другого волшебного горшка с деньгами не существует», — цитирует РИА Новости выступление Блинкена. У американских властей закончилась военная помощь для Украины, и «некоторые свидетельства» этого уже видны на поле боя, отметил Блинкен, не уточнив, о каких именно свидетельствах он говорит.
Глава госдепа призвал конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи Киеву. Без этого, подчеркнул Блинкен, все, чего добились украинцы, окажется под угрозой.
Он добавил, что США, не дав денег Украине, посылают сигнал всем своим противникам о том, что Америка несерьезна по поводу защиты свободы и демократии.
Между тем, накануне стало известно о том, что на Украину прибыла инспекция США для контроля за выделенной помощью. В состав комиссии вошли три генеральных инспектора — от Пентагона, и Агентства США по международному развитию. Из визит должен усилить надзор и отчетность за помощью Украине со стороны США.