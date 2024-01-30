Казахстанские военные пожаловались на нехватку обмундирования

«Но нас сейчас больше всего беспокоит обмундирование. Военнослужащие срочной службы и курсанты у нас обеспечены на 100%. Что касается офицерского состава и военнослужащих по контракту, для которых предусмотрена, кроме полевой формы одежды, повседневная и специальная форма одежды, — здесь, действительно, существуют проблемы. Вот и собирается эта задолженность, которая сейчас имеется. Я в докладе сказал, что подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения», — резюмировал заместитель министра.