Посол Беларуси обсудил с властями Москвы визит Собянина в Минск

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой провел рабочую встречу с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым, в ходе которой особое внимание было уделено предстоящему визиту в Минск мэра российской столицы Сергея Собянина.
«Особое внимание (стороны — Sputnik) уделили вопросам подготовки планирующихся визита в Беларусь Мэра Москвы и Дней Москвы в Минске. Договорились активизировать проработку программы и наполнения визита на экспертном уровне», — сказано в сообщении в Telegram-канале посольства Беларуси в России.
Там уточняется, что в переговорах также приняла участие делегация Минска во главе с первым зампредседателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич.
В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействия двух столиц, отметив его многоплановость, и дали высокую оценку темпам роста товарооборота, в том числе между Москвой и Беларусью в целом.
Кроме того, были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества в транспортной сфере, по линии ЖКХ, в здравоохранении, образовании, культуре и спорте.
Участники мероприятия договорились усилить взаимодействие и продолжить обмен опытом по темам импортозамещения в вагоностроении, цифровизации школы и оказания услуг населению, а также изготовления технических средств соцреабилитации, рассказали в белорусской дипмиссии.
«Посол Дмитрий Крутой подтвердил предложения белорусских предприятий о локализации в г. Москве производств, к примеру — беспилотных летальных аппаратов» — сказано в сообщении посольства.
Там также сообщается, что в ходе встречи был подписан План мероприятий по сотрудничеству Республики Беларусь и города Москвы на 2024−2026 годы.