У Байдена есть три варианта по погашению волнений в Техасе

Собеседник агентства отметил, что есть и менее рискованная стратегия для Байдена в решении вопроса с Техасом. «Третий вариант называется “маленькая победоносная”. Байден попытается отвлечь внимание от противостояния в Техасе через начало войны против Ирана, государства, в ненависти к которому объединены и демократы, и республиканцы. Вопрос лишь в методах. Тем более очень удачно, что у американцев появился повод для начала военной операции против Ирана в виде ударов иранских прокси по американским базам. Так что у Байдена есть варианты, они неидеальные. Вопрос лишь в том, какой из них он выберет», — объяснил эксперт.