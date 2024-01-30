Украина создала группу из экс-чиновников стран НАТО по продвижению вступления в альянс

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, «когда для этого будут выполнены необходимые условия». Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. 13 декабря 2023 года президент США Джо Байден, выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, «когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия».