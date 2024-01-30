Украина создала группу из экс-чиновников стран НАТО по продвижению вступления в альянс

«Это новая группа с господином Расмуссеном. Ее цель — работа со странами членами НАТО, экспертной и политической средой, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нам с продвижением на этом пути в НАТО, — сказал Ермак. — У нас есть амбициозный план, который касается вашингтонского саммита НАТО и шагов, которые бы привели нас к полноценному членству».
10 января президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет получить на предстоящем этим летом в Вашингтоне саммите НАТО «хотя бы один конкретный шаг» на пути Киева к членству в альянсе.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, «когда для этого будут выполнены необходимые условия». Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. 13 декабря 2023 года президент США Джо Байден, выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, «когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия».