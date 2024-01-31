Стало известно о желании США отложить процесс вступления Украины в НАТО

Также, по данным журнала, растут опасения победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Ожидается, что если политик вернется в Белый дом, то он не станет работать над принятием Украины в альянс, отложив этот вопрос минимум на четыре года.