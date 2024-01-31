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Шойгу разнес «Уралтрансмаш» за затягивание сроков по изготовлению перспективных САУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения (входит в УВЗ госкорпорации Ростех) за затягивание с выполнением гособоронзаказа. Речь идет о производстве новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ».

«Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — заявил Шойгу в ходе последнего посещения завода.

В свою очередь гендиректор Олег Емельянов подчеркнул, что первая партия комплекса уже находится на завершающей стадии производства.

Несмотря на упрек, Шойгу отметил, что в ближайшее время Минобороны РФ и «Уралтрансмаш» подпишут долгосрочное соглашение на производство «Коалиция-СВ».

«Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива», — сказал Шойгу, добавив, что необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

«Коалиция-СВ» — это российский межвидовой артиллерийский комплекс на шасси танка «Т-90». В числе преимуществ: пушка 2А88 калибра 152 мм, скорость стрельбы свыше 10 выстрелов в минуту и современная система автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Шойгу Сергей