Увеличат пособия и маткапитал: что еще изменится в жизни нижегородцев с 1 февраля

С 1 февраля вступают в силу законы, касающиеся миллионов граждан нашей страны. Новшества прежде всего касаются социальной сферы — будут проиндексированы многие выплаты, а также материнский капитал. Рассказываем, какие изменения произойдут.
Выплаты подрастут
Февральское повышение коснётся людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, имеющих право на федеральные льготы. Они дополнительно к пенсии получают ежемесячную выплату. В феврале она вырастет на 7,4%.
Также на 7,4% проиндексируют материнский капитал. Как пояснили в Социальном фонде России, максимальное повышение ждёт родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами маткапитала. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тысячи рублей и составит 630 380,78 рубля. Материнский капитал на второго ребёнка, если средства не тратились, вырастет на 57,4 тысячи — до 833 024,74 рубля. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, проиндексируют остаток средств.
Увеличатся выплаты на детей. Так, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка после индексации на 7,4% составит 24 604,30 рубля, единовременное пособие при усыновлении ребёнка от 8 лет, ребёнка с инвалидностью или нескольких детей — 187 996,90 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям — от 9 227,24 до 18 454,48 рубля.
Проиндексируют также единовременное пособие по беременности и родам и другие выплаты.
Куда-либо обращаться, писать заявление для индексации не нужно.
Напомним, с начала года это уже вторая волна повышения. В январе увеличили пенсии, а также прожиточный минимум, по которому рассчитываются многие выплаты.
Приставы берут под контроль микрофинансовые организации
С 1 февраля в сфере возврата просроченной задолженности служба судебных приставов будет контролировать не только коллекторов, но и деятельность банков, микрофинансовых организаций. В отношении них будут проводиться проверки и профилактика, включая объявление предостережения.
В зависимости от допущенных нарушений организациям присвоят категории риска: высокий, значительный, средний и низкий.
Также устанавливается, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через госуслуги.
Новшества призваны защитить права заёмщиков. Нарушений в сфере возврата долгов немало. В прошлом году жители Нижегородской области пожаловались на коллекторов более 900 раз. Судебные приставы составили 124 протокола. На коллекторские организации было наложено штрафов более чем на 7 млн рублей.
Банк предупредит об окончании вклада
Банки обязали бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней. Ранее у них такой обязанности не было.
Новая мера даст вкладчикам время подумать, как в дальнейшем распорядиться своими накоплениями.
Позвали в добровольные пожарные
Упрощается порядок создания и деятельности добровольных пожарных подразделений. Новшества призваны способствовать развитию волонтёрства в стране.
По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в нашем регионе 235 добровольных пожарных команд и дружин. В них состоят более 2000 человек. В прошлом году добровольные пожарные участвовали в тушении 480 пожаров. Спасли 10 человек.