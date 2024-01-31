Увеличат пособия и маткапитал: что еще изменится в жизни нижегородцев с 1 февраля

Также на 7,4% проиндексируют материнский капитал. Как пояснили в Социальном фонде России, максимальное повышение ждёт родителей, которые пока ни разу не распоряжались средствами маткапитала. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тысячи рублей и составит 630 380,78 рубля. Материнский капитал на второго ребёнка, если средства не тратились, вырастет на 57,4 тысячи — до 833 024,74 рубля. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, проиндексируют остаток средств.