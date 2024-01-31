В Самаре более 3 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из страны в 2023 году

Во вторник, 30 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседании Совета по межнациональным отношениям. В ходе встречи обсуждались важные вопросы укрепления межнационального мира и профилактики правонарушений.
Особое внимание обратили на усиление профилактической работы среди молодежи. С учетом поступающей информации о появлении агрессивно настроенных молодежных групп в ряде регионов, на заседании обсудили меры контроля, такие как возобновление рейдов в местах массового скопления молодежи и проведение мероприятий для ее досуга.
Кроме того, на повестке дня была миграционная ситуация в регионе. Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Самарской области Денис Сафаров отметил, что анализ ситуации показал снижение на 16% потока иностранных граждан. Несмотря на это, незаконная миграция продолжает оказывать влияние на общественную безопасность и криминогенную ситуацию.
Силовые ведомства и региональное министерство труда активно взаимодействуют, чтобы противостоять иностранцам, находящимся на территории нелегально. Самарская область является абсолютным лидером в ПФО по выявлению правонарушений миграционного законодательства. Так, в 2023 году было исполнено 3087 решений о выдворении, в том числе в принудительной форме, а также аннулировано 468 разрешительных документов. За весь прошлый год было проведено 2367 проверок.
— Количество выявленных нарушений говорит о том, что правоохранительные органы работают эффективно и жестко. Нужно активнее рассказывать об этой работе, в том числе, о решениях по депортации по итогам рейдов, которые мы совместно провели.
Губернатор выразил обеспокоенность «резиновыми адресами» и предложил проработать этот вопрос. Так, помощь в выявлении незаконной регистрации могут оказывать руководители муниципалитетов, УК и другие организации. Кроме того, на заседании было принято решение о подготовке в течение месяца ряда предложений в миграционной сфере от всех национально-культурных организаций.