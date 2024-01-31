В Самаре более 3 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из страны в 2023 году

Силовые ведомства и региональное министерство труда активно взаимодействуют, чтобы противостоять иностранцам, находящимся на территории нелегально. Самарская область является абсолютным лидером в ПФО по выявлению правонарушений миграционного законодательства. Так, в 2023 году было исполнено 3087 решений о выдворении, в том числе в принудительной форме, а также аннулировано 468 разрешительных документов. За весь прошлый год было проведено 2367 проверок.