Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Андрейченко: Беларусь должна сохранить свои позиции в ОБСЕ

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко убежден, что страна должна сохранить свои позиции в ОБСЕ.
Источник: Sputnik.by

Данное заявление он сделал на заседании Совета нижней палаты белорусского парламента, на котором в среду обсуждаются перспективы международной деятельности депутатского корпуса.

«Нам нужно, я считаю, работать с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. Нужно сохранять наши позиции в ОБСЕ, надо отстаивать наши позиции в ОБСЕ», — сказал Андрейченко.

По его словам, белорусские депутаты должны развивать активные контакты с теми коллегами из ПА ОБСЕ, которые дружественно настроены к Беларуси.

«Кончено, нужно поддерживать контакты с депутатами других государств (участников ОБСЕ — Sputnik), которые конструктивно настроены по отношению к Республике Беларусь, а таких немало».

подчеркнул Андрейченко.

Андрейченко отметил, что Беларусь должна принять участие в ближайшем заседании ПА ОБСЕ, которое пойдут в конце февраля в Вене (Австрия). Этот вопрос сегодня будет обсужден на заседании совета палаты.

Андрейченко подчеркнул, что белорусские депутаты должны продолжить развивать конструктивные контакты с другими международными парламентскими структурами, с которыми сложилось сотрудничество.

Спикер нижней палаты белорусского парламента также сообщил, что ближе к основной дате Единого дня голосования у него в Минске состоится встреча с международными наблюдателями.

Напомним, что 25 февраля в стране пройдут выборы депутатов в парламент и в местные советы. Сегодня начался этап агитации за кандидатов в депутаты.

ОБСЕ