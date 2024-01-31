Андрейченко: Беларусь должна сохранить свои позиции в ОБСЕ

Данное заявление он сделал на заседании Совета нижней палаты белорусского парламента, на котором в среду обсуждаются перспективы международной деятельности депутатского корпуса.
«Нам нужно, я считаю, работать с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. Нужно сохранять наши позиции в ОБСЕ, надо отстаивать наши позиции в ОБСЕ», — сказал Андрейченко.
По его словам, белорусские депутаты должны развивать активные контакты с теми коллегами из ПА ОБСЕ, которые дружественно настроены к Беларуси.
«Кончено, нужно поддерживать контакты с депутатами других государств (участников ОБСЕ — Sputnik), которые конструктивно настроены по отношению к Республике Беларусь, а таких немало».
Андрейченко отметил, что Беларусь должна принять участие в ближайшем заседании ПА ОБСЕ, которое пойдут в конце февраля в Вене (Австрия). Этот вопрос сегодня будет обсужден на заседании совета палаты.
Андрейченко подчеркнул, что белорусские депутаты должны продолжить развивать конструктивные контакты с другими международными парламентскими структурами, с которыми сложилось сотрудничество.
Спикер нижней палаты белорусского парламента также сообщил, что ближе к основной дате Единого дня голосования у него в Минске состоится встреча с международными наблюдателями.
Напомним, что 25 февраля в стране пройдут выборы депутатов в парламент и в местные советы. Сегодня начался этап агитации за кандидатов в депутаты.