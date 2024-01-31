Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи

Приморское издание «Золотой Мост» сообщило, что южно-корейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта «Золотого Моста» удалена.