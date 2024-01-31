Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье.
Приморское издание «Золотой Мост» сообщило, что южно-корейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта «Золотого Моста» удалена.
«Издание “Золотой Мост” <…> написало, что “южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу”. Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда <…> На грани сознательной дезинформации», — говорится в сообщении представительства МИД.