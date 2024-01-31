Беглов рассказал о «хлопке» и «инциденте» в Петербурге. Существенного вреда не причинено

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал ночное происшествие. Работу ПВО и падение беспилотника он не упоминает, описывая ЧП как «хлопок» и «инцидент».
«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», — говорится в сообщении в телеграм-канале Беглова.
Он повторил ранее выданную Смольным информацию о минимальных последствиях, но в его сообщении речь идет об отсутствии «существенного вреда», а не просто «вреда», как говорилось ранее.
Цитируем: «Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено».
Следующие фразы повторяют формулировки Смольного: «В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами».
Как писала «Фонтанка», ночью 31 января в Петербурге сработала система ПВО: в 4:20 зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» поразил БПЛА над Колпино, в 4:50 он упал на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе. По предварительной информации, загорелись цистерны и оперативно были потушены МЧС. В Пулково вводили план «Ковёр». Громкий звук около 4:45 зафиксировали камеры видеонаблюдения, от него проснулись жители разных районов города и Ленинградской области. «Фонтанка» показывала видео вспышки рядом с заводом и обломки аппарата, на кадрах заметны повреждённые автомобили и строения.
Минобороны сегодня сообщало только о ликвидации беспилотника в Псковской области.