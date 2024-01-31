Беглов рассказал о «хлопке» и «инциденте» в Петербурге. Существенного вреда не причинено

Как писала «Фонтанка», ночью 31 января в Петербурге сработала система ПВО: в 4:20 зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» поразил БПЛА над Колпино, в 4:50 он упал на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе. По предварительной информации, загорелись цистерны и оперативно были потушены МЧС. В Пулково вводили план «Ковёр». Громкий звук около 4:45 зафиксировали камеры видеонаблюдения, от него проснулись жители разных районов города и Ленинградской области. «Фонтанка» показывала видео вспышки рядом с заводом и обломки аппарата, на кадрах заметны повреждённые автомобили и строения.