«Нам нужен “военный Шенген”, чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — говорится в публикации.
С идеей создания «военного Шенгена» выступали экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес и глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.
Натовский чиновник в ноябре 2023 года пояснял, что необходим режим, в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться, так как сейчас они сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов.
Он добавил, что необходимо заблаговременно «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и игнорируют принцип неделимости безопасности.