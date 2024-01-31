Попшой: выход Молдовы из соглашения СНГ о безвизе не представляет никаких рисков

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Выход Молдовы из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не несет рисков для граждан республики, заявил молдавский министр иностранных дел Михаил Попшой.
Ранее в СМИ опубликовали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, в который включен пункт о рассмотрении консультационного заключения по денонсации соглашения О безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории участников Содружества.
«Расторжение данного соглашения в рамках СНГ не несет никаких рисков для наших граждан. Данный договор уже давно расторгли большинство подписантов. Нет только с Таджикистаном и Кыргызстаном, но мы работаем над этим», — заявил Попшой СМИ.
Ранее глава МИД республики заявлял, что Молдова пока не планирует денонсировать соглашения с СНГ, которые затрагивают интересы республики и ее граждан.