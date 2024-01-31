Попшой: выход Молдовы из соглашения СНГ о безвизе не представляет никаких рисков

«Расторжение данного соглашения в рамках СНГ не несет никаких рисков для наших граждан. Данный договор уже давно расторгли большинство подписантов. Нет только с Таджикистаном и Кыргызстаном, но мы работаем над этим», — заявил Попшой СМИ.