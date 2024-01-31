Механизм назначения пенсии родившимся после 1980 года изменится в Казахстане

«То есть мы изменим механизм назначения пенсий и пропишем, что будет назначаться в зависимости от выплат за 25 лет или с 1998 года. Однако вы сами, наверное, понимаете, что население должно быть готово к таким изменениям. На сегодняшний день пенсия назначается в соответствии с действующим законодательством. Однако изменится механизм назначения пенсий родившимся после 1980 года. То есть, еще есть время до их выхода на пенсию. Поэтому уже сейчас они должны делать взносы в ЕНПФ. То есть, будет учитываться размер взносов не за последние три года, а за последние 25 лет», — объяснила Светлана Жакупова.