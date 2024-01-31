Молдова — страна контрастов: Обед учащегося ПТУ стоит 18,3 лея, а завтраки для гостей ПАС — по 1500 леев на человека

Правительство Молдовы на один лей поднимет расходы на бесплатное питание в обед учащихся средних профессионально-технических учебных заведений — до 18,3 лея в сутки, — пишет депутат парламента Богдан Цырдя. В это же время затраты на приём иностранных гостей, которые зачастили в гости ПАС подскочили до небес. Лишь на завтраки для каждой персоны будут тратить 1500 леев, об этом уже сообщала «КП» в Молдове.