Правительство Молдовы на один лей поднимет расходы на бесплатное питание в обед учащихся средних профессионально-технических учебных заведений — до 18,3 лея в сутки, — пишет депутат парламента Богдан Цырдя. В это же время затраты на приём иностранных гостей, которые зачастили в гости ПАС подскочили до небес. Лишь на завтраки для каждой персоны будут тратить 1500 леев, об этом уже сообщала «КП» в Молдове.
Отрадно, но вот что мы тут имеем по факту:
- В 2008 год постановлением правительства с 1 сентября сумма затрат на питание определялась в 10 леев (при курсе на 1 сентября в 9,66 леев за доллар), таким образом на пропитание одного учащегося государство тратило 1,03 доллара;
- 2018 год — 12 леев (16,7 лея за доллар) или 0,71 доллара;
- 2022 год — 14,4 лея (19,37) или 0,74 доллара;
- 2023 год — 17,3 лея (17,87) или 0,96 доллара.
И вот министр Перчун предлагает поднять до 18,3 лея. При нынешнем курсе в ~17,74 лея за доллар на выходе мы получаем… 1,03 доллара. Мы вернулись в 2008 год.
Страна по документам двигается, яростно размахивая флагами ЕС, и в то же время стоит на месте, стыдливо это обстоятельство флагом ЕС прикрывая.