Косово оказалось в зоне повышенного западного давления

Решение косовских властей запретить с 1 февраля хождение сербского динара и оставить единственным средством платежа евро вызвало жесткое противодействие со стороны США и ЕС, которые опасаются нового обострения между Сербией и Косово. К давлению на Приштину в последние дни подключились все ведущие страны Запада, потребовавшие от косовских властей отложить принятое решение. Игнорирование западных требований грозит Косово ухудшением отношений с США и ЕС, а также новой эскалацией в регионе, ответственность за которую будет неизбежно возложена на Приштину.
Накануне вступления в силу объявленного властями Косово запрета на хождение сербского динара в Приштину незапланированно прибыл представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. Он предпринял последнюю попытку убедить косовские власти отложить принятое решение. О введении с февраля на территории Косово евро в качестве единственного законного платежного средства и о запрете хождения динара объявил 17 января косовский Центробанк. Это вызвало резкое неприятие со стороны Белграда и косовских сербов, а их главная партия «Сербский список» предупредила: «Запрет хождения динара означает запрет сербам жить в Косово».
Перед визитом в Приштину Мирослав Лайчак посетил Белград, где обсудил ситуацию с президентом Сербии Александром Вучичем. По итогам встречи сербский лидер объявил, что «потребовал от ЕС поддержки в прекращении дальнейших провокаций со стороны Приштины».
Миссия эмиссара ЕС в Приштину стала финальным этапом массированного давления, оказанного в последние дни Западом на политическое и финансовое руководство Косово в попытке не допустить запрета динара.
А началась эта скоординированная кампания в минувшее воскресенье, когда послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Приштине выступили с совместным заявлением, в котором потребовали приостановить применение решения о запрете хождения сербского динара — с тем чтобы «обеспечить достаточный переходный период, а также ясное и эффективное обсуждение (вопроса.— “Ъ”)». Признав оправданность декларируемой косовским властями цели «снизить уровень фальсификации денежных средств и укрепить финансовую стабильность», послы ведущих западных стран тем не менее выразили обеспокоенность в связи с «воздействием принятого запрета на сербское население».
Дело в том, что сейчас в населенных преимущественно сербами районах Косово в качестве основного платежного средства используется сербский динар. Поскольку большинство организаций в этих районах завязано на Сербию, в сербской валюте там выплачиваются зарплаты, пенсии и детские пособия, а в местных магазинах расчеты производятся в динарах.
Заявление послов последовало сразу после их встречи с косовским премьером Альбином Курти, которая, судя по содержанию и тональности посольского обращения, завершилась без результата.
Уже на следующий день к давлению на Приштину подключились по отдельности США и Евросоюз.
Американский посол в Приштине Джеффри Ховениер встретился с главой косовского Центробанка Ахметом Исмаили и потребовал от него отложить вступление в силу указа.
В понедельник же с аналогичным требованием к косовским властям обратилось руководство Евросоюза, порекомендовав им «решать данный вопрос в рамках диалога о нормализации отношений, который ведется под эгидой ЕС».
После встречи с Альбином Курти во вторник Мирослав Лайчак дал понять, что договориться с косовским премьером не удалось. «Мы обсудили решение косовского Центробанка, — сообщил эмиссар ЕС.— Но я не хочу говорить от имени правительства Косово, пусть они сообщат обо всем сами».
Массированное давление со стороны Запада поставило власти Косово в сложное положение. Продолжая настаивать на обоснованности запрета динара, они не могут не понимать: игнорирование западных требований грозит Косово ухудшением отношений с США и ЕС, а также новой эскалацией в регионе, ответственность за которую будет неизбежно возложена на Приштину.
Вместо правительства позицию Приштины обнародовала 31 января президент Вьоса Османи. Она дала понять, что применение указа Центробанка можно обсуждать, но само решение о запрете динара остается в силе.
Геннадий Сысоев