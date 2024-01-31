Косово оказалось в зоне повышенного западного давления

А началась эта скоординированная кампания в минувшее воскресенье, когда послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Приштине выступили с совместным заявлением, в котором потребовали приостановить применение решения о запрете хождения сербского динара — с тем чтобы «обеспечить достаточный переходный период, а также ясное и эффективное обсуждение (вопроса.— “Ъ”)». Признав оправданность декларируемой косовским властями цели «снизить уровень фальсификации денежных средств и укрепить финансовую стабильность», послы ведущих западных стран тем не менее выразили обеспокоенность в связи с «воздействием принятого запрета на сербское население».