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Ревизоры проверят министерство образования Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля, ФедералПресс. Аудиторы контрольно-счетной палаты проверят объем расходов бюджета в министерстве образования Южного Урала и институте переподготовки работников образования.

«Приступаем к проверке использования бюджетных средств в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО). Проверка проводится и в минобразования региона. Объем проверяемых средств — 369,7 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона.

Ревизоры оценят, как используется бюджет в качестве субсидии на выполнение государственного задания.

Речь идет в том числе об улучшении технологий обучения, организации конкурса на лучшего учителя и присуждении премии педагогам, а также о сопровождении дистанционного образования детей-инвалидов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ревизоры контрольно-счетной палаты проверят использование бюджетных средств в региональном минсельхозе Челябинской области.