Ревизоры проверят министерство образования Челябинской области

«Приступаем к проверке использования бюджетных средств в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО). Проверка проводится и в минобразования региона. Объем проверяемых средств — 369,7 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона.
Ревизоры оценят, как используется бюджет в качестве субсидии на выполнение государственного задания.
Речь идет в том числе об улучшении технологий обучения, организации конкурса на лучшего учителя и присуждении премии педагогам, а также о сопровождении дистанционного образования детей-инвалидов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ревизоры контрольно-счетной палаты проверят использование бюджетных средств в региональном минсельхозе Челябинской области.