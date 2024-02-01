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Глава Геленджика находится в Москве: причины и почему один от края

ГЕЛЕНДЖИК, 1 февраля, ФедералПресс. Мэр Геленджика обучается гостеприимству у специалистов «Сколково». Этим он похвастался в своем телеграм-канале.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Программа состоит из пяти модулей, посвященных внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, маркетингу и продвижению территорий», — написал Богодистов.

Полезной частью обучения ему кажется обмен опытом с представителями других регионов. Каких именно, он не уточнил. Но пообещал использовать полученные в «Сколково» знания для продвижения Геленджика. Итогом обучения в школе станет модель городской экосистемы туризма. Кроме того, курорт ждет эксперимент — какой, пока загадка, но Богодистов пообещал пилотный проект для улучшения «инфраструктуры в сфере гостеприимства».

Ранее «ФедералПресс» писал, что мэр Невинномысска научит рожать.