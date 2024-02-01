Глава Геленджика находится в Москве: причины и почему один от края

Полезной частью обучения ему кажется обмен опытом с представителями других регионов. Каких именно, он не уточнил. Но пообещал использовать полученные в «Сколково» знания для продвижения Геленджика. Итогом обучения в школе станет модель городской экосистемы туризма. Кроме того, курорт ждет эксперимент — какой, пока загадка, но Богодистов пообещал пилотный проект для улучшения «инфраструктуры в сфере гостеприимства».