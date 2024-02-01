Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся

«От четырех до пяти баллов было, дома нормально стоят сейчас. Проектировщик несет основную ответственность за качество проекта. Во-первых, качество строительства зависит от качественного проекта. Во-вторых, за такие застройки несут ответственность эксперты, которые проводили экспертизу по тем или иным объектам. В-третьих, ответственность должны нести строители (застройщики. — Прим. ред.). Поэтому при строительстве здания наши строители должны придерживаться проекта и заниматься правильным и качественным строительством».