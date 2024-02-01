Лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.