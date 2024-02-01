Лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи

«Это гарантирует устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование Украины. ЕС берет на себя руководство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту», — подчеркнул он.
До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.
31 января Боррель заявил, что с февраля 2023 года по март 2024 года Евросоюз направит Украине примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов, хотя обещал поставить вдвое больше.