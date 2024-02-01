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Хоценко сообщил о целях приезда в Омск главы «Роскосмоса» Борисова

В своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что в четверг, 1 февраля 2024 года, в Омске работает генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Иванович Борисов.

«Вместе с Юрием Ивановичем посетили завод “Полет”, на котором строится знаменитая “Ангара-А5”, отметили коллектив благодарственными письмами и ведомственными наградами», — сообщил Виталий Хоценко.

Как отметил губернатор, омский завод «Полет» выполняет важную задачу, которую ставит президент Владимир Путин, — работает на обеспечение технологического суверенитета России. Правительство Омской области со своей стороны всегда готово оказать поддержку предприятию.

Также в ходе поездки Юрия Борисова в Омск состоялась рабочая встреча с главой региона Виталием Хоценко.

«В ходе рабочей встречи с главой “Роскосмоса” Юрием Ивановичем Борисовым обсудили этапы реализации соглашения о сотрудничестве, в рамках которого мы вместе с госкорпорацией работаем над социальными и образовательными программами. Омская область дорожит таким партнером, как “Роскосмос”.

Поблагодарил Юрия Ивановича за шефство над новой школой, которую мы в этом году откроем в рамках нацпроекта «Образование», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, что в конце прошлой неделе «СуперОмск» первым сообщил о приезде Юрия Борисова в Омск.