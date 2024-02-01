Хоценко сообщил о целях приезда в Омск главы «Роскосмоса» Борисова

«В ходе рабочей встречи с главой “Роскосмоса” Юрием Ивановичем Борисовым обсудили этапы реализации соглашения о сотрудничестве, в рамках которого мы вместе с госкорпорацией работаем над социальными и образовательными программами. Омская область дорожит таким партнером, как “Роскосмос”.