Хоценко сообщил о целях приезда в Омск главы «Роскосмоса» Борисова

«Вместе с Юрием Ивановичем посетили завод “Полет”, на котором строится знаменитая “Ангара-А5”, отметили коллектив благодарственными письмами и ведомственными наградами», — сообщил Виталий Хоценко.
Как отметил губернатор, омский завод «Полет» выполняет важную задачу, которую ставит президент Владимир Путин, — работает на обеспечение технологического суверенитета России. Правительство Омской области со своей стороны всегда готово оказать поддержку предприятию.
Также в ходе поездки Юрия Борисова в Омск состоялась рабочая встреча с главой региона Виталием Хоценко.
«В ходе рабочей встречи с главой “Роскосмоса” Юрием Ивановичем Борисовым обсудили этапы реализации соглашения о сотрудничестве, в рамках которого мы вместе с госкорпорацией работаем над социальными и образовательными программами. Омская область дорожит таким партнером, как “Роскосмос”.
Поблагодарил Юрия Ивановича за шефство над новой школой, которую мы в этом году откроем в рамках нацпроекта «Образование», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что в конце прошлой неделе «СуперОмск» первым сообщил о приезде Юрия Борисова в Омск.