Беларусь продлила отмену пошлин на экспорт нефти и нефтепродукта

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Власти Беларуси решил, что с 1 февраля экспортная пошлина на нефть сырую по-прежнему будет равна нулю долларов, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
То же самое действует и в отношении мазута, битума, вазелина и парафина, отработанных нефтепродуктов, бензина, дизтоплива, бензола, толуола, масла смазочные и так далее.
Решение принято на уровне белорусского правительства и касается экспорта за пределы ЕАЭС. Постановление Совмина на этот счет датировано 31 января, но пока официально не опубликовано.
До этого аналогичное решение правительство Беларуси уже принимало в конце прошлого года, оно вступило в силу с 1 января года нынешнего. Обнуление пошлин делается по договоренности с РФ и связано с российским налоговым маневром.
Кроме того, ранее стороны договорились о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, а также поставках дизтоплива и бензина на рынок РФ.