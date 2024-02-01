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Беларусь продлила отмену пошлин на экспорт нефти и нефтепродукта

Белорусское правительство фактически отменило все пошлины на экспорт нефти сырой, битума, мазута и других нефтепродуктов.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Власти Беларуси решил, что с 1 февраля экспортная пошлина на нефть сырую по-прежнему будет равна нулю долларов, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

То же самое действует и в отношении мазута, битума, вазелина и парафина, отработанных нефтепродуктов, бензина, дизтоплива, бензола, толуола, масла смазочные и так далее.

Решение принято на уровне белорусского правительства и касается экспорта за пределы ЕАЭС. Постановление Совмина на этот счет датировано 31 января, но пока официально не опубликовано.

До этого аналогичное решение правительство Беларуси уже принимало в конце прошлого года, оно вступило в силу с 1 января года нынешнего. Обнуление пошлин делается по договоренности с РФ и связано с российским налоговым маневром.

Кроме того, ранее стороны договорились о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, а также поставках дизтоплива и бензина на рынок РФ.

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