Глава Роскосмоса Юрий Борисов приехал на омский завод «Полёт»

Юрий Борисов отметил, что ПО «Полёт» стал производственной площадкой с современными корпусами и оптимистичным будущим. Напомним, в конце прошлого года из цехов омского завода отправилась к космодрому «Восточный» лётная ракета-носитель «Ангара-А5» омской сборки. И перспективы развития у предприятия имеются на десятилетия вперёд.