Глава Роскосмоса Юрий Борисов приехал на омский завод «Полёт»

Генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов вместе с главой Омской области Виталием Хоценко посетил производственное объединение «Полёт», где собирается ракета «Ангара-А5».
На встрече с коллективом завода подвели итоги прошлого года, а также определили задачи на текущий год. Отличившиеся сотрудники получили награды.
Юрий Борисов отметил, что ПО «Полёт» стал производственной площадкой с современными корпусами и оптимистичным будущим. Напомним, в конце прошлого года из цехов омского завода отправилась к космодрому «Восточный» лётная ракета-носитель «Ангара-А5» омской сборки. И перспективы развития у предприятия имеются на десятилетия вперёд.
Виталий Хоценко и Юрий Борисов также обсудили этапы реализации сотрудничества в космической сфере, а также в рамках социальных и образовательных программ. Отметим, Роскосмос взял шефство над новой школой, которая вскоре откроется на Космическом проспекте в Омске.