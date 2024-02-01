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Глава Минэнерго Молдовы: политического решения об отказе от российского газа нет

Парликов заявил, что Молдова не принимала политического решения, запрещающего закупать российский газ.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Молдова не принимала никаких политических решений, запрещающих закупать газ у «Газпрома», заявил глава Министерства энергетики Виктор Парликов.

Он подчеркнул, что республика может закупать голубое топливо как у российского поставщика, так и у других.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы можем выбирать: мы можем покупать у “Газпрома”, мы можем купить на бирже или можем купить у других поставщиков. Я хочу, чтобы цены, к которым мы имеем доступ, были лучшими для наших потребителей», — заявил министр в эфире Moldova 1.

Парликов отметил, что после окончания отопительного сезона, в мае, когда получаемого объема газа от ПАО «Газпром» может хватить для нужд потребителей обоих берегов Днестра, правительству нужно будет сделать «прагматичный выбор».

«Если цена у “Газпрома” будет лучше, то можно и у “Газпрома” купить, я не исключаю такого сценария… Это очень прагматичный подход, при котором учитывается конечная цена для потребителя, чтобы получить лучшую цену».

отметил Парликов.

По его словам, Молдова не вводила запрета на российский газ или чего-то подобного.

«Нет политического решения, что мы не будем получать газ из Российской Федерации. Другое дело, что в прошлом году мы его не закупали из-за того, что он был дороже. Было невыгодно покупать более дорогой газ у “Газпрома”, когда мы можем найти дешевле на международном рынке», — сказал министр.

При этом он отметил, что в нынешнем году ситуация на рынке может быть другой и необходимо выработать прагматичный подход к закупкам газа, чтобы получать его из тех источников, где он дешевле.

энергетика
Газпром