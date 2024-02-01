Глава Минэнерго Молдовы: политического решения об отказе от российского газа нет

«Нет политического решения, что мы не будем получать газ из Российской Федерации. Другое дело, что в прошлом году мы его не закупали из-за того, что он был дороже. Было невыгодно покупать более дорогой газ у “Газпрома”, когда мы можем найти дешевле на международном рынке», — сказал министр.