Глава Минэнерго Молдовы: политического решения об отказе от российского газа нет

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Молдова не принимала никаких политических решений, запрещающих закупать газ у «Газпрома», заявил глава Министерства энергетики Виктор Парликов.
Он подчеркнул, что республика может закупать голубое топливо как у российского поставщика, так и у других.
«Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы можем выбирать: мы можем покупать у “Газпрома”, мы можем купить на бирже или можем купить у других поставщиков. Я хочу, чтобы цены, к которым мы имеем доступ, были лучшими для наших потребителей», — заявил министр в эфире Moldova 1.
Парликов отметил, что после окончания отопительного сезона, в мае, когда получаемого объема газа от ПАО «Газпром» может хватить для нужд потребителей обоих берегов Днестра, правительству нужно будет сделать «прагматичный выбор».
«Если цена у “Газпрома” будет лучше, то можно и у “Газпрома” купить, я не исключаю такого сценария… Это очень прагматичный подход, при котором учитывается конечная цена для потребителя, чтобы получить лучшую цену».
По его словам, Молдова не вводила запрета на российский газ или чего-то подобного.
«Нет политического решения, что мы не будем получать газ из Российской Федерации. Другое дело, что в прошлом году мы его не закупали из-за того, что он был дороже. Было невыгодно покупать более дорогой газ у “Газпрома”, когда мы можем найти дешевле на международном рынке», — сказал министр.
При этом он отметил, что в нынешнем году ситуация на рынке может быть другой и необходимо выработать прагматичный подход к закупкам газа, чтобы получать его из тех источников, где он дешевле.