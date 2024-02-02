Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Президенту рассказали о первом вкладчике «Сбербанка» Николае Кристофари, который, по рассказу экскурсовода, путешествовал по Европе в XIX веке. Когда у него сломались часы и Кристофари потребовалось их починить, он зашел в мастерскую и разговорился с работавшим там инженером.