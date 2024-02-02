FT заявил о связи протестов бельгийских фермеров с Виктором Орбаном

Отмечается, что акции протеста уже затронули Францию, Германию, Италию, Польшу и другие страны Европы. В середине января они добрались и до Бельгии. Активисты выступают против аграрной политики ЕС, а также критикуют экостандарты, вводимые Брюсселем, и рост цен на горючее.