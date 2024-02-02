Токаев уволил в запас срочников и объявил новый призыв — указ

АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил в запас срочников, у которых закончился срок службы, а также объявил новый призыв на службу в армии.
Глава государства подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2024 года», сообщили в Акорде.
Ранее в министерстве обороны Казахстана сообщали, что на воинский учет 17-летних юношей будут ставить автоматически, начиная с 1 января 2024 года.
«В соответствии с действующим законодательством ежегодно проводится приписка граждан мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет. Процедура предполагает обязательное определение степени годности к воинской службе», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что ежегодно на воинский учет ставят около 120 тысяч 17-летних юношей.