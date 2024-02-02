Приморье в предвыборной орбите, явления кандидатов и тигры не голосуют

Приближающаяся президентская кампания, как нависшая над головами планета, закрывшая небосвод, переносит новостную линейку в свое гравитационное поле. События либо вписываются в него, либо подстраиваются под него, либо оно их отторгает (по крайней мере, до 17 марта), как несущие неправильный заряд.
При таком подходе, к чему не приглядись, все погружается в политическую краску: ДОМ.рф стал готовить к продаже участки на сопках Владивостока, и возникает цепочка реакций. Депутаты ЗС ПК решили пока не рассматривать законопроект в защиту тигров (точнее, их продовольственной безопасности), потому что не успели послушать общественность, а охотникам есть, что сказать.
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и кандидат в президенты Леонид Слуцкий посетил Приморье и был с радушием принят губернатором. Грядет визит другого кандидата — выдвиженца от Новых Людей Владислава Даванкова. Тут у каждого своя орбита, но проходит она по магнитным линиям, нарисованным президентской кампанией.
Не время продавать сопки
На этой неделе появилась новость о том, что ДОМ.рф вернул на этап подготовки к продаже два участка земли во Владивостоке — 4 гектара на Орлиной сопке (улица Уткинская) и 5 гектар — на Крестовой (улица Саратовская).
Оба участка имеют богатое прошлое. ДОМ.рф проявлял интерес к их реализации еще в 2022 году. Актив на данный момент имеет непреодолимое, хочется верить, для застройщиков обременение — он находится в рекреационной зоне Р-1, где кроме парков и скверов толком ничего не построишь. Вдобавок, администрация Владивостока уже второй год добивает передачи участков в городскую собственность — по обоим есть планы на создание общественных пространств.
В частности, концепцию благоустройства сопки Крестовой в 2022 году уже одобрил градсовет, она получила ряд наград на Международном молодежном форуме архитектуры и дизайна, ее представляли губернатору, который совсем недавно выступил с программным заявлением против любой точечной застройки и в пользу комплексного развития территорий.
В планах мэрии на Орлиную сопку — сделать там парк. Он был внесен в Генплан в 2023 году.
В случае продажи участков вся эта подготовка могла бы пропасть втуне. Как минимум, взгляды на обустройство парков и зон отдыха у покупателя могли не совпасть с теми, что есть у мэрии и что уже были продемонстрированы жителям.
Но сейчас — явно не время для скоропалительных решений. Ситуация пока разрешилась таким же образом, как и в 2022 году — то есть примирительными заявлениями.
В ДОМ.рф оперативно прокомментировали ситуацию в том ключе, что госкомпания готова рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче участков администрации Владивостока, как это было с Нагорным парком. Данное предложение находится в проработке.
«По обеим площадкам разрабатываются архитектурно-градостроительные концепции комплексного развития территорий (КРТ) с проведением благоустройства и озеленения, созданием общественных пространств. Предлагаемые параметры концепций развития территорий будут обсуждаться и согласовываться с правительством Приморского края и администрацией Владивостока», — сообщил представитель ДОМ.рф.
Слуцкий в Приморье
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Приморье. Рабочая программа одного из альтернативных кандидатов в президенты уложилась в один насыщенный день. Политик встретился с руководством Владивостокского морского торгового порта, навестил ДВЦ «Океан» и провел диалог с главой региона Олегом Кожемяко, где оба собеседника согласились, что строительство дороги Владивосток-Находка нужно завершать в 2024 году. Этот вопрос глава фракции либерал-демократов в Госдуме пообещал поднять на «правительственном часе» с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
После официальной части губернатор пригласил Леонида Слуцкого на хоккейный матч «Адмирала», где они бок о бок болели за приморскую команду, после чего Олег Кожемяко подарил гостю именную форму «моряков».
В своих соцсетях глава региона также поблагодарил Слуцкого за помощь в продвижении закона об очистке русел рек — он был принят Госдумой в конце прошлого года и позволил уже зимой направить технику в районы на упреждение наводнений.
Ранее Слуцкий посещал Хабаровск, где был встречен еще более тепло. Но там это легко объяснить — и гость, и принимающая сторона в лице главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоят в одной партии.
В свою очередь, Олег Кожемяко — секретарь реготделения «Единой России» в Приморье. Радушный прием региональными властями лидера ЛДПР, подсвеченного в качестве лоббиста интересов края на федеральном уровне, косвенно подтверждает правоту некоторых размышлений.
Во-первых, о том, что президентская кампания носит референдумный характер и ее участники стремятся показать не разность взглядов, а их единство, не борьбу, но чувство локтя. Отсюда, кто бы не победил на грядущих выборах, это будет общая победа конструктивных сил и так далее.
Во-вторых, автор этих строк слышал мнение, якобы прожектор над Слуцким зажжен для того, чтобы оттенить коммуниста Николая Харитонова. Регион имеет богатую протестную историю и, так или иначе, за альтернативных кандидатов в Приморье будут голосовать. А нивелировать влияние КПРФ в Приморье уже стало многолетней традицией политических модераторов.
«Понятно, что Слуцкий выступает в роли кандидата в президенты. В этом статусе можно без опасений осуществлять политическую деятельность, взаимодействовать с губернаторами, — считает политолог Виктор Бурлаков. — Но вряд ли это во что-то конвертируется. Так называемые политические авторитеты сегодня сведены к административным должностям, и влияния на избирателя толком не оказывают. Я не удивлюсь, если Кожемяко и с Харитоновым встретится точно так же, если тот решит посетить Приморье. Почему бы и нет. Что там у коммунистов осталось отбирать?».
В очередь
Вслед за Леонидом Слуцким Приморский край может посетить и выдвиженец от Новых Людей Владислав Даванков. Пока он объявил о своем турне по Дальнему Востоку, но в новых медиа говорят, что точками его маршрута станут Владивосток и Хабаровск.
То, что кандидаты так кучно сюда пошли, может, с одной стороны, подтвердить тезис о желании распылить протестные голоса дальневосточников, не дать им сосредоточиться на ком-то конкретном.
С другой стороны, этому есть и чисто функциональное объяснение.
«В избирательном плане Дальний Восток находится на уровне статистической погрешности, но свои позиции по отношению к нему кандидатам все равно надо как-то обозначить, — говорит Виктор Бурлаков. — И лучше это сделать в начале избирательной кампании, потому что в ходе реальной борьбы, где нужно будет бегать по всей России, времени съездить на Дальний Восток просто физически не хватит. Засветиться надо, но лучше сделать это на старте. Роли особой не сыграет, зато можно поставить галочку — я был во Владивостоке, видел, как он развивается и какие там есть проблемы».
Депутатам не охота
Депутаты ЗС ПК неожиданно взяли паузу по инициативе властей региона об изменении правил охоты — они планируются в целях сохранения популяции амурского тигра и его кормовой базы в виде копытных животных.
Некоторые положения вызвали большой резонанс в охотничьих кругах. В частности, главам регионов предлагается разрешить вводить ограничения по применению любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных в охотугодиях. Устанавливать ограничения по количеству собак, используемых при осуществлении охоты на диких копытных животных, бурого и гималайского медведя, пушную группу животных. Еще одно изменение касается запрета применения охотничьего нарезного оружия калибра более 5,7 мм при любительской и спортивной охоте в ареале обитания тигра на пушную группу животных, за исключением охоты на росомаху, волка и рысь. Есть корректировка по сокращению сроков охоты.
Совет Заксобрания решил из-за большого общественного резонанса снять вопрос с повестки январского заседания краевого парламента.
Как отметил спикер ЗС ПК Антон Волошко, в связи с тем, что предложения по корректировке правил охоты затрагивают интересы большого количества жителей края, депутаты решили предварительно обсудить их с охотпользователями, экспертами и природоохранными организациями. Общественность встретила это решение с воодушевлением.
Так что сам решение можно считать политически дальновидным — лишний раз раздражать охотников в деликатный период президентской кампании нет никакого смысла. Тем более, что среди этой электоральной группы не мало представителей региональных элит.
«Сам процесс охоты достаточно сложный и зарегулированный. Охотники меньше всего хотят, чтобы были введены дополнительные ограничения, — считает Виктор Бурлаков. — Если посмотреть на охоту, как на хобби, то среди охотников масса высокопоставленных людей. У них есть больше возможностей для лоббирования. Вопрос, может быть даже, не в президентских выборах, а в том, чтобы не ущемить ненароком свои интересы и интересы своих».
Ускоренная газификация
Тем временем, глава Приморья Олег Кожемяко продолжает прокачивать навыки лоббиста интересов края на федеральном уровне. На этой неделе было объявлено о форсированной газификации приморских муниципалитетов — Находки, Уссурийска, Артема, Надеждинского района и Владивостока. Поэтапные планы газификации Приморья до 2026 года губернатор обсудил с руководством ООО «Газпроммежрегионгаз».
«Еще больше котельных, промышленных предприятий, социальных учреждений и жилых массивов перейдут на “голубое” топливо в ближайшие три года», — написал Олег Кожемяко в своем телеграм-канале (18+).
В Находке запланировано строительство 300 километров газопроводов и газораспределительной станции (сначала в котельные, затем — частным потребителям). Будет газифицирован и поселок Врангель.
В Артеме газ проведут в поселок Заводской, на предприятия пищевой промышленности, в торгово-логистический центр, на завод ЖБИ, котельные и в частный сектор. В уссурийской Воздвиженке завершено подключение котельной.
Продолжится и газификация самого Уссурийска. Утвержденный план предусматривает прокладку газопровода к другим населенным пунктам муниципалитета.
Газовые котельные построят в Надеждинском районе с запасом мощности для будущих жилых микрорайонов с социальными объектами.
Если раньше Приморье считался для Газпрома периферийной территорией, то ближайшая трехлетка показывает обратный процесс — госкомпания наводит фокус на регион и связывает с ним большие планы. Все это проходит в фарватере общей газификации населенных пунктов России, о которой говорил президент Владимир Путин на декабрьской прямой линии со страной. Тем не менее, этот процесс в крае имеет куда более длинную историю, не насыщенную громкими свершениями. Очевидно, что сейчас ситуация сдвинулась с места и благодаря удобному моменту, и благодаря умению сторон им воспользоваться.