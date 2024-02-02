Приморье в предвыборной орбите, явления кандидатов и тигры не голосуют

«В избирательном плане Дальний Восток находится на уровне статистической погрешности, но свои позиции по отношению к нему кандидатам все равно надо как-то обозначить, — говорит Виктор Бурлаков. — И лучше это сделать в начале избирательной кампании, потому что в ходе реальной борьбы, где нужно будет бегать по всей России, времени съездить на Дальний Восток просто физически не хватит. Засветиться надо, но лучше сделать это на старте. Роли особой не сыграет, зато можно поставить галочку — я был во Владивостоке, видел, как он развивается и какие там есть проблемы».