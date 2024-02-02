Глава Минэнерго Молдавии допустил, что Кишинёв будет закупать газ у «Газпрома»

Молдавия может закупить новые объёмы газа у «Газпрома», если это будет выгодно для потребителей. Об этом заявил глава молдавского Министерства энергетики Виктор Парликов.