Радий Хабиров показал новый кампус руководителям и преподавателям вузов

"Вчера мы представили кампус президенту России и доложили о выполнении поставленной им задачи в срок. Сегодня мы собрались с вами, чтобы показать результат наших действий, наших усилий, — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. — Это большой проект, который стал возможным благодаря совместной работе вашего сообщества, правительства, спасибо также нашим сенаторам. Мы участвовали в конкурсе на получение права строить кампус с привлечением федерального финансирования и попали в первую восьмерку. Вообще, по поручению президента в стране будет построено 25 кампусов. И наш кампус — один из лучших со всех точек зрения.
Прежде всего, это IQ-парк. Вы все знаете, сейчас здесь будет формироваться научно-образовательная среда — 20 научных лабораторий, чтобы учёные и руководители вузов получили возможность эффективно работать и развивать высшую школу. Помимо этого, здесь будет самая настоящая студенческая среда. Я вчера президенту сказал, что здесь мы создаем эталонное пространство не только для научно-образовательной деятельности, но и для студенческого творчества.
Это была сложная задача — работать со зданием, находящимся не в лучшем состоянии, пустовавшим много лет, в течение года сделать ремонт, поменять сети, начинить оборудованием, укрепить несущие стены. Это я называю трудовым подвигом, и он не был бы совершен, если б не личный контроль премьер-министра, если бы все проектные и строительные организации, все вузы не подключились к решению этой нетривиальной задачи.
Сейчас мы находимся в стадии монтажа лабораторий, вы на это посмотрите. В здании уже появляются первые резиденты — открылся банковский офис. Здесь же мы откроем филиал «Сириуса» для школьников, чтобы дети занимались и выбирали себе вуз.
Первая очередь — задача более легкая по сравнению с тем, что нам предстоит. Вторая очередь — это строительство 103 тысяч квадратных метров помещений. Это будут семь башен, самая высокая — стометровая, 30 с лишним этажей, 4300 студенческих мест. Все ректоры жалуются на нехватку мест в общежитиях. А мы здесь создадим не просто места, а эталонную среду для студенческой жизни.
Задача непростая, сроки очень сжатые — на это у нас два года, если точнее, уже 22 месяца. Но у нас есть надёжный концессионер, есть опыт, слаженная команда, есть решение этой задачи. За последние годы это один из самых значимых вкладов в развитие науки в Башкортостане", — сказал Глава республики.
Радий Хабиров наградил Почетной грамотой РБ гендиректора ООО «Эталонные концессии» Алана Бугулова, гендиректора ООО «Кампус» Сергея Гладких, замгендиректора ООО «Эталонные концессии» Валерия Ерёмина, руководителя ООО «УралСтройЭнерго» Антона Колпакова, руководителя ПСК «Аналитика» Фарита Лукманова, гендиректора НКО Фонд реализации инфраструктурных и социальных проектов РБ Андрея Старикова. Замминистра строительства и архитектуры РБ Чингис Хасанов удостоился звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров признался, что данный проект стал для него «смыслом жизни».
"Для меня это не первый объект, который приходится вводить в короткие сроки, но тут сложность в том, что он очень многогранный. Непростая была задача — сделать помещение подходящим для работы ученых. Это потребовало изменения проекта, и, конечно, больших усилий строителей.
Мы называем кампус «первым элементом», «вторым» станут семь башен на едином стилобате, которые большей частью предназначаются для проживания.
Когда вчера Глава республики показывал кампус президенту, сказал такую фразу — «создали эталонное пространство», и это на самом деле так, и это то, чего хочет президент — чтобы появились образцовые объекты, на которые можно ориентироваться.
Что касается межвузовского взаимодействия, специальная площадка создана как раз для этого, что не везде и не у всех получается. У нас в одном здании три вуза занимают шесть из семи этажей, плюс в башне располагается ряд вузов. Это и своевременно, и большой задел на будущее. Большие результаты, большие прорывы могут быть только в командной работе без административных границ.
Когда Радий Фаритович Хабиров возглавил республику, а мы — кто раньше, кто позже, пришли в его команду, мы четко понимали, что надо нашему региону дать более быстрые темпы развития. Сейчас локомотив под названием «Башкортостан» включил нужную скорость. Республика в лидерах уже была — когда госпитали строили, когда хорошие результаты получали от федеральных программ. Вчера на федеральном канале прозвучало, что Башкирия стала лучшей в стране по сильным идеям", — сказал Андрей Назаров.
Глава республики и премьер-министр символически «запустили» объект. Первым творческим действием в новом здании стал студенческий перформанс. После чего гости IQ-парка осмотрели его площади.
По данным пресс-службы правительства РБ, в кампусе уже начали работать УУНиТ (объединивший классический и авиационный университеты), Башкирский медицинский и Уфимский нефтяной технический госуниверситеты.