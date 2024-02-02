Радий Хабиров показал новый кампус руководителям и преподавателям вузов

"Вчера мы представили кампус президенту России и доложили о выполнении поставленной им задачи в срок. Сегодня мы собрались с вами, чтобы показать результат наших действий, наших усилий, — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. — Это большой проект, который стал возможным благодаря совместной работе вашего сообщества, правительства, спасибо также нашим сенаторам. Мы участвовали в конкурсе на получение права строить кампус с привлечением федерального финансирования и попали в первую восьмерку. Вообще, по поручению президента в стране будет построено 25 кампусов. И наш кампус — один из лучших со всех точек зрения.