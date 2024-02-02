Еврокомиссия выделит 10 миллионов евро Фонду энергоэффективности Молдовы

«После решения начать переговоры, мы вступаем в новый этап, на котором наш диалог с ЕС будет еще более интенсивным, чтобы к 2027−2028 годам, когда мы завершим энергетическое соединение с Румынией и Бельцы-Сучава, мы смогли интегрироваться в энергетический рынок ЕС».