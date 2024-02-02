Еврокомиссия выделит 10 миллионов евро Фонду энергоэффективности Молдовы

На совместном брифинге с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым она отметила, что Еврокомиссия также будет поддерживать Молдову в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году путем расширения процесса электрификации, а также оптимизации энергетического сектора.
«После решения начать переговоры, мы вступаем в новый этап, на котором наш диалог с ЕС будет еще более интенсивным, чтобы к 2027−2028 годам, когда мы завершим энергетическое соединение с Румынией и Бельцы-Сучава, мы смогли интегрироваться в энергетический рынок ЕС».
Республика Молдова взяла на себя обязательство ускорить развитие электрических взаимоподключений, уделив особое внимание своевременному строительству воздушных линий электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинев и Бельцы-Сучава, а также продолжить строительство третьей межсетевой линии на Страшены в 400 кВ.
Он отметил, что также продолжается диалог с Украиной и ЕС о том, как пройдет 2024 год, когда завершится контракт «Газпрома» с Украиной, чтобы после этого также продолжить двигаться в сторону энергетического рынка ЕС.