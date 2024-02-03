Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Призывы установить над территорией бывшей советской республики бесполетную зону звучат не впервые. Так, весной 2022 года газета Politico писала, что несколько представителей внешнеполитической элиты США призывали администрацию Джо Байдена создать такую зону над Украиной. Тем не менее Белый дом неоднократно отвергал эту идею, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что такой шаг приведет к полномасштабной войне в Европе с участием альянса, «это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России».