Актер Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики МИД Украины

Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.