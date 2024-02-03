Актер Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики МИД Украины

«HBO расстался с актером Милошем Биковичем, который больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне “Белого лотоса”. Действие сериала должно пройти в Тайланде», — сообщает портал Deadline.
Актер уточнил, что он не сможет продолжить сниматься из-за «причин, выходящих за рамки творчества».
Издание уточняет, что такое решение связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли Биковича из-за его взглядов. Актер неоднократно заявлял, что поддерживает Россию. В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России.