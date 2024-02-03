Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине

Если переубедить Орбана не получилось бы, страны Евросоюза допускали меры против венгерской экономики, и без того переживающей проблемный этап, либо лишение ее голоса в соответствии с Договором о ЕС. Речь идет об ослаблении валюты, снижении экономической привлекательности, так как в стране уже высокая инфляция и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, выяснила Financial Times.