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Президент Польши заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Об этом политик заявил в рамках интервью для передачи Kanal Zero.
Источник: Reuters
— Я не знаю, вернет ли Украина Крым, — признался президент.

По словам Дуды, Крымская Республика обладает особым значением для Российской Федерации, так как она на протяжении длительного времени входила в состав государства, передает РИА Новости.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что вернул Крым в состав РФ потому, что знал, что этого хотят жители полуострова. В ноябре прошлого года Путин также заявил, что Россия не решилась бы вернуть Крым, если бы не поведение украинского правительства и его отношения с Москвой.

Президент Чехии Петр Павел в конце января сообщил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть себе те территории, которые она утратила в рамках специальной военной операции.

23 января представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что новый украинский законопроект о множественном гражданстве фактически сигнализирует о первом шаге киевских властей к признанию российского статуса шести субъектов РФ, к числу которых относятся Крым и Севастополь.