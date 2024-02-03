Президент Польши заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что вернул Крым в состав РФ потому, что знал, что этого хотят жители полуострова. В ноябре прошлого года Путин также заявил, что Россия не решилась бы вернуть Крым, если бы не поведение украинского правительства и его отношения с Москвой.