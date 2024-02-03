По словам Дуды, Крымская Республика обладает особым значением для Российской Федерации, так как она на протяжении длительного времени входила в состав государства, передает РИА Новости.
2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что вернул Крым в состав РФ потому, что знал, что этого хотят жители полуострова. В ноябре прошлого года Путин также заявил, что Россия не решилась бы вернуть Крым, если бы не поведение украинского правительства и его отношения с Москвой.
Президент Чехии Петр Павел в конце января сообщил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть себе те территории, которые она утратила в рамках специальной военной операции.
23 января представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что новый украинский законопроект о множественном гражданстве фактически сигнализирует о первом шаге киевских властей к признанию российского статуса шести субъектов РФ, к числу которых относятся Крым и Севастополь.