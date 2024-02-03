Россия направила МАГАТЭ разъяснения о минных заграждениях на Запорожской АЭС

Заявление постпредства было сделано на фоне сообщений о том, что эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории ЗАЭС. В организации сообщили, что устройства, которые были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, снова на месте. Там подчеркнули, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.