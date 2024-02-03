Россия направила МАГАТЭ разъяснения о минных заграждениях на Запорожской АЭС

«Минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам Секретариата МАГАТЭ. Нахождение в ней (Закрытой буферной зоне. — Ред.) мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов», — говорится в сообщении Постпредства РФ при международных организациях в Вене.
Помимо этого, как сообщили в постпредстве, такие меры по защите АЭС могут быть предприняты и в том случае, если станция находится вне зоны боевых действий, так как установка мин не противоречит рекомендациям МАГАТЭ.
Заявление постпредства было сделано на фоне сообщений о том, что эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории ЗАЭС. В организации сообщили, что устройства, которые были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, снова на месте. Там подчеркнули, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 25 января заявил, что угроза масштабной ядерной аварии на ЗАЭС всë так же сохраняется. Он подчеркнул, что нападения со стороны или против станции недопустимы, в частности на реакторы, хранилища отработавшего топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал.
До этого, 11 января, сообщалось, что российские военные вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ. 6 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 декабря сообщил, что киевский режим не оставляет попыток ядерного терроризма, регулярно направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчаткой на ЗАЭС и Энергодар.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.