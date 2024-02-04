Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

«Безопасность Израиля должна быть священной, не политической игрой. Мы выступаем решительно против этой уловки», — говорится в заявлении Жан-Пьер.
Белый дом отметил, что предложенный республиканцами документ ничего не делает для защиты границы, для Украины и для палестинских беженцев. Как обратила внимание Карин Жан-Пьер, администрация месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании.
Законопроект республиканцев был представлен в Палате представителей накануне, 3 февраля. Голосование по нему состоится на следующей неделе.
Палата представителей ранее одобрила помощь Израилю на $14,3 млрд, но при условии, что деньги будут направлены из средств, предназначенных для Налогового управления США. Контролируемый демократами Сенат отклонил это предложение. Президент Джо Байден осенью 2023 года предложил Конгрессу законопроект о дополнительном финансировании на $106 млрд. Пакет включал помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также средства на укрепление южной границе. Предполагалось, что Киеву будет выделено больше $60 млрд. Однако документ не удалось согласовать в Конгрессе.
Леонид Уварчев