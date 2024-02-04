«Ужасная трагедия на Донбассе». Хоценко выразил соболезнования после удара по Лисичанску

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования после удара по Лисичанску.
— Ужасная трагедия на Донбассе. ВСУ ударили по мирному населению в Лисичанске. От себя и всех омичей выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Омская область скорбит вместе с вами! — написал губернатор.
3 февраля ракетному обстрелу подвергся город Лисичанск в ЛНР. Удар пришёлся по пекарне, здание обрушилось. По последним данным, погибли 28 мирных жителей, среди них один ребёнок. 10 человек спасли из-под завалов. В ЛНР 4 февраля объявлен траур.
— Сотрудниками МЧС РФ спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли, — говорится в официальном сообщении спасательного ведомства.