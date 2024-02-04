Украинский дипломат призвал Шольца не звать Путина на пиво, но поговорить

Он занимал должность посла Украины в Германии семь лет, с 2015 по 2022 год. Мельник стал известен своими частыми и резкими комментариями с критикой канцлера и других немецких чиновников, а также поддержкой лидера украинских националистов Степана Бандеры, которого в Израиле и Германии считают участником холокоста. В 2022 году его отозвали из страны и назначили замглавы МИДа, но в 2023-м отправили послом в Бразилию. Должность посла в Германии занял Алексей Макеев, редко выступающий публично.