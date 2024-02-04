Самарский губернатор оценил на отлично новую LADA Aura

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров собственным примером продемонстрировал качество вазовской новинки — LADA Aura. Теперь глава региона передвигается по служебной необходимости именно на этом авто. Фото нового седана Дмитрий Азаров разместил на своей странице в соцсети.
— Неделю езжу, отличная машина! — поделился губернатор впечатлениями.
Это первая LADA Aura на дорогах самарского региона и одна из первых, выпущенных на «АВТОВАЗе». Концепт машины был представлен в июле 2023 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Кстати, тогда на форум Дмитрий Азаров приехал за рулем LADA Vesta Sport, которая находится в личном гараже главы самарского региона.
«Аура» создана тоже на базе «Весты», но имеет более просторный салон, автоматическую коробку передач и двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы. В серийное производство автомобиль будет запущен предстоящим летом.