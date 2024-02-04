Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают использование замороженных активов РФ в качестве залога

По его информации, G7 и ЕС обсуждают план использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, о котором источники сообщили Bloomberg, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам, пишет агентство.